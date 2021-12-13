Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 09:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tır köprüye sıkışınca trafik kitlendi
[Fotoğraf: DHA]
İzmit'te asit tankı taşıyan tır köprünün altına sıkışınca, D-100 kara yolu trafiğe kapandı.
İzmit D-100 kara yolu Kuruçeşme mevkisinde meydana gelen kazada, Gölcük'teki bir fabrikaya asit tankı götüren tır, TEM Otoyolu'ndan İzmit'e doğru ilerlemeye başladı.
Kuruçeşme gişeleri bağlantı köprüsünün altından geçtiği sırada yükü ile birlikte 4 metre 80 santimetre yüksekliğindeki araç köprünün altında sıkıştı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolu İzmit yönü trafiğe kapandı. Köprü altına sıkışan tır yoğun bir çalışmayla sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.
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