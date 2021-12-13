Edirne'nin Enez ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan sağanak, taşkınları da beraberinde getirdi.

Aşırı yağış yüzünden Enez ilçesinde bağlı Abdurrahim, Vakıf ve Sultaniçe köylerinde çok sayıda evi su basarken Murat Güneş, sele kapılarak kayboldu.

Sel felaketi ardından bölgeye giden AFAD, jandarma ve belediye ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

"Çok korkmuş ve paniklemişti"

Güneş'in cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından evinin 200 metre yakınında bulundu.

Komşusu Yılmaz Çakmak, Güneş'in sel sularının geldiği anda kendisini aradığını, çok panik olduğunu ve evi yaklaşık bir metre su bastığını söyledi.

Büyük bir felaket yaşadıklarını anlatan Çakmak, "Ben de ona evin yanındaki incir ağacına çıkmasını söyledim. Çok korkmuş ve paniklemişti. Ondan sonra bağlantımız kesildi. Çok üzgünüz" dedi.

[Fotoğraf: İHA]

Vali bölgede incelemelerde bulundu

Edirne Valisi Ekrem Canalp de bölgede incelemede bulunarak selden zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Güneş ailesine başsağlığı dileyen Vali Canalp, yetkililerden bilgi aldı.