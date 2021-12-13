Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 01:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Edirne'yi sağanak vurdu: Araçlarda mahsur kaldılar
Edirne'de gece boyunca süren sağanak, ulaşımda aksamalara yol açtı. Bazı köy yolları bir süre ulaşıma kapandı. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından kurtarıldı.
Edirne'de gece boyunca yağış etkili oldu. Keşan-Enez kara yolu üzerinde yer alan derelerde zaman zaman taşkınlar yaşandı.
Güvenlik gerekçesiyle Şabanmera kavşağından itibaren yol trafiğe kapatıldı.
Vakıfköy sahilinde mahsur kalan 5 kişi ise AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan önlemlerin ardından kara yolu tekrar ulaşıma açıldı.
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