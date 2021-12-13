Edirne'de gece boyunca yağış etkili oldu. Keşan-Enez kara yolu üzerinde yer alan derelerde zaman zaman taşkınlar yaşandı.

Güvenlik gerekçesiyle Şabanmera kavşağından itibaren yol trafiğe kapatıldı.

Vakıfköy sahilinde mahsur kalan 5 kişi ise AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan önlemlerin ardından kara yolu tekrar ulaşıma açıldı.