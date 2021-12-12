Haber Giriş: 12 Aralık 2021 Pazar 23:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otobüs şöförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nde, belediye otobüsünde fenalaşan kadını otobüs şoförü güzergahından çıkarak hastaneye yetiştirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Doğu Kışla Parkı-Erenler seferini yapan belediye otobüsünde bir kadın yolcu fenalaştı.
Diğer yolcuların uyarısı üzerine durumu fark eden otobüs sürücüsü, güzergahından çıkarak Kocaeli Devlet Hastanesi’ne gitti.
Acil servis önünde araçtan indirilen yolcu, tedaviye alınırken, otobüs şöförü seferine devam etti.
Tansiyon hastası olduğu öğrenilen yolcunun, zamanında müdahale sayesinde durumunun iyi oylduğu belirtildi.
Olay otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Kocaeli
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