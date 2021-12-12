Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yaşayan bir vatandaş rahatsızlandı.

Hastanın acil sağlık müdahalesine ihtiyaç duyması üzerine bölgeye Deniz Kuvvetleri’ne ait bir hava aracı yönlendirildi. Hasta kısa süre içinde ilçeden alınarak helikopter ile Çanakkale'ye tahliye edildi.

"Her zaman asil milletimizin emrindeyiz"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Her zaman asil milletimizin emrindeyiz. Gökçeada’da yaşayan ve acil sağlık müdahalesine ihtiyacı olduğu bildirilen bir vatandaşımız, Deniz Kuvvetlerimize ait helikopter ile Çanakkale’ye tahliye edildi" denildi.