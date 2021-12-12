Hakkari’de uzman er olarak görev yapan Abdullah Ç., izin için geldiği Antalya’da, daha önceden tanıştığı Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde görevli polis memuru Leyla S. ile sokak ortasında tartışmaya başladı.

Vatandaşlar saldırganı darbetti

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah Ç., Leyla S.’yi karın bölgesinden bıçakladı. Leyla S.’nin çığlıklarını duyan çevredekiler, kaçmaya çalışan Abdullah Ç.’yi yakalayarak darbetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, suç mahallinde bulunan bıçak ve Leyla S.'ye ait tabancayı inceledikten sonra delil torbasına koydu.

Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

Ağır yaralanan Leyla S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vatandaşlar tarafından yakalanan Abdullah Ç. ise polis ekiplerine teslim edildi.

Abdullah Ç., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.