Haber Giriş: 12 Aralık 2021 Pazar 18:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'de uyuşturucu satan kişilere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.
İzmir'in Selçuk ilçesinde, emniyet ekipleri, sokakta uyuşturucu satan kişilere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda C.D., B.B., U.K., T.K., Ö.S., Ş.G., O.D., Z.S. ve A.G. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpekleriyle yapılan aramada, 105 gram metamfetamin, 7,5 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından Z.S. ve A.G. serbest bırakıldı. Diğer 7 kişi ise tutuklandı.
Etiketler: İzmir Polis Uyuşturucu Narkotik
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