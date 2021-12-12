İzmir'in Selçuk ilçesinde, emniyet ekipleri, sokakta uyuşturucu satan kişilere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda C.D., B.B., U.K., T.K., Ö.S., Ş.G., O.D., Z.S. ve A.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpekleriyle yapılan aramada, 105 gram metamfetamin, 7,5 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından Z.S. ve A.G. serbest bırakıldı. Diğer 7 kişi ise tutuklandı.