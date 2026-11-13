Microsoft'ta küresel kesinti: Outlook ve Teams hizmetlerinde erişim sorunu yaşanıyor

Kesintiden etkilenen kullanıcılar, Outlook e-posta uygulamasını da bünyesinde barındıran Microsoft Exchange Online hizmetine bağlanamıyor.

Microsoft, kullanıcıların takvim uygulamalarındaki bazı dosya ve ayrıntıları görüntüleyemeyebileceğini, mesajlaşma ve çevrim içi toplantı özelliklerinin ise büyük ölçüde çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

Kesinti yaklaşık bir saatte 74 ülkeye yayıldı

Kesinti takip internet sitesi Downdetector verilerine göre, Microsoft'taki erişim sorunu yaklaşık bir saat içinde 74 ülkeye ulaştı. Perşembe günü GMT ile 16.15'ten hemen sonra tespit edilen sorunlar nedeniyle Outlook hakkındaki küresel hata bildirimleri GMT ile 18.00 sıralarında yaklaşık 140 bine ulaşarak normal seviyenin 2 bin katından fazlasına çıktı.

En az sekiz saattir devam eden kesintiden halihazırda 28 binden fazla kullanıcının etkilendiğini aktaran Downdetector'ın verilerinin ardından Microsoft, sosyal medya platformu X üzerinden son durumu paylaştı. Şirket, etkilenen sistemleri yeniden başlatma çalışmalarında olumlu sonuçlar aldıklarını ve sistem performansını aktif olarak izlediklerini duyurdu. Microsoft daha önce, daha fazla trafik oluşması halinde bazı hizmetlerin yeniden yanıt veremez hale gelebileceği uyarısında bulunmuş ve sorunun kaynağını araştırdığını belirtmişti.

Sorunun kaynağı sunuculardaki aşırı yüklenme

Microsoft, kesintinin birden fazla bölgedeki altyapısında meydana gelen aşırı yüklenmeden kaynaklandığını açıkladı. Bu durum, iş araçları ve diğer uygulamalar gibi görevleri işleyen güçlü bilgisayarlar olan sunucuların normalde yönetebileceklerinden daha fazla iş yüküyle karşı karşıya kalması anlamına geliyor.

Windows'un üreticisi X üzerinden yaptığı açıklamada, sorunun trafik artışından değil, çok sayıda sunucunun beklenmedik şekilde devre dışı kalmasından kaynaklandığını ve bu durumun altyapının geri kalanına aşırı yük bindirdiğini belirtti. Şirket ayrıca, etkilenen sunucuların önemli bir bölümünün kapasitesinin aşılmasının kesintiye yol açtığını ifade etti.

OpenAI ve Anthropic hizmetleri de etkilendi

Microsoft platformlarının pek çok farklı teknoloji hizmetiyle entegre çalışması nedeniyle diğer büyük teknoloji platformları da kesintiden olumsuz etkilendi. Yapay zeka devi OpenAI, Microsoft hizmetleriyle olan bağlantılarını etkileyen ve bazı araçların beklendiği gibi çalışmamasına yol açan bir sorunu araştırdığını açıkladı. Anthropic de Microsoft 365 hizmetleriyle olan bağlantılarında bir sorun tespit ettiğini duyurdu.

Sosyal medyada mizahi paylaşımlar öne çıktı

Kesintiden etkilenen kullanıcılar, sosyal medyada yaptıkları mizahi paylaşımlarla hem Microsoft'taki aksaklığı hem de iş hayatını tiye aldı. Şarkıcı Nelly ve Kelly Rowland'ın 2002 yapımı "Dilemma" şarkısının klibinde Rowland'ın bir hesap tablosuna mesaj yazdığı sahne sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

X platformundaki bir kullanıcı, "Outlook çöktüğüne göre Kelly Rowland gibi davranıp Excel üzerinden e-posta göndermeye başlama zamanı" ifadelerini kullandı ve bu paylaşım 23 bin beğeni ile yaklaşık 3 bin paylaşım aldı.

ABD merkezli emlak şirketi Surmont, Instagram hesabından "Bugün gibi günler, tüm işinizin sadece e-posta göndermekten ibaret olduğunu hatırlatıyor" paylaşımını yaptı. Bir başka kullanıcı ise Outlook'un düzelmemesi halinde haftanın geri kalanında yasal olarak izinli sayılıp sayılmayacaklarını esprili bir dille sordu.