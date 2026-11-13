Çok Bulutlu 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.11.2026 06:09

UNRWA, bu yıl 250 milyon dolarlık bütçe açığıyla karşı karşıya olduğunu belirtti

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiser Vekili Christian Saunders, kurumun 2026 yılı bütçe açığının 250 milyon dolara ulaştığını belirterek, acil finansman sağlanmaması halinde milyonlarca Filistinli mülteciye sunulan temel hizmetlerin risk altında kalacağı uyarısında bulundu.

UNRWA, bu yıl 250 milyon dolarlık bütçe açığıyla karşı karşıya olduğunu belirtti

Saunders, BM Genel Kurulunun 4. Komitesinde yaptığı konuşmada, özellikle Gazze Şeridi'nde ağırlaşan insani koşullara ve UNRWA'nın giderek derinleşen mali sorunlarına dikkati çekti.

Gazze'de geçen hafta etkili olan fırtına ve şiddetli yağışların halkın zaten ağır olan yaşam koşullarını daha da zorlaştırdığını vurgulayan Saunders, Filistinlilerin bir kışı daha insanlık dışı koşullarda geçirmek zorunda kaldığını ifade etti.

UNRWA'nın yaklaşık 80 yıldır Filistinli mültecilere destek verdiğine işaret eden Saunders, kurumun faaliyetlerini sürdürme kapasitesinin mali sıkıntılar nedeniyle giderek aşındığını söyledi.

Saunders, "2026 yılı için UNRWA'nın bütçe açığı 250 milyon dolar. Buna yaklaşık 70 milyon dolarlık nakit akışı açığı da dahil." diye konuştu.

Kurumun mali sıkıntılar nedeniyle personel istihdamını etkileyebilecek yeni operasyonel kararlar almak zorunda kalabileceğini aktaran Saunders, "Acil bir finansman sağlanmadığı takdirde ileriye dönük başka bir yol göremiyorum." ifadelerini kullandı.

Saunders, UNRWA'nın 2024'ten bu yana uyguladığı tasarruf tedbirleriyle toplam 240 milyon dolar tasarruf sağladıklarını ancak bu tedbirlerle hizmetlerin kapsamının ve kalitesinin de gerilediğini dile getirdi.

Uluslararası topluma UNRWA'nın faaliyetlerini sürdürebilmesi için acil finansman sağlama çağrısında bulunan Saunders, "UNRWA'yı, Filistinli mültecilerin durumuna adil ve kalıcı bir çözüm bulunana kadar ayakta tutmak için derhal harekete geçmenizi istiyorum." dedi.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Filistin Devleti
Sıradaki Haber
Alman İHA üreticisi Quantum Systems'e siber saldırı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:29
İtalya'da bomba ihbarları okullarda yeni tahliyelere yol açtı
06:25
Microsoft'ta küresel kesinti: Outlook ve Teams hizmetlerinde erişim sorunu yaşanıyor
06:25
ABD'nin en büyük eyaleti hala seçim sonuçlarını bekliyor
06:13
İsrailli haham, Arap partileriyle iş birliği yapan Yahudi siyasetçilerin öldürülmesine fetva verdi
06:08
Alman İHA üreticisi Quantum Systems'e siber saldırı
06:07
Hamas, Barış Kurulu'nu İsrail'in Gazze'deki hastanelere ilişkin "yanıltıcı iddialarını" desteklemekle suçladı
İstanbul'da lodos etkili oluyor
İstanbul'da lodos etkili oluyor
FOTO FOKUS
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ