İki yıldır rafta bekleyen bir peynir, dünyanın en iyi peyniri seçildi

İtalya, İsviçre ve İspanya'dan katılan güçlü rakiplerle yapılan çekişmeli final turunun ardından birinciliği, Fransa'nın doğu sınırında üretilen, fındıksı aromaya sahip, ufalanan yapıda ve zengin lezzet katmanları barındıran 24 ay olgunlaştırılmış Comte peyniri kazandı.

Yarışmanın gergin geçen final turuna birer peynir taşıyan 14 süper jüri üyesinden biri olan İspanyol uzman Rafael Dominguez Gonzalez, seçtiği peynire ilişkin değerlendirmesinde, "Buradaki en belirgin özellik lezzet derinliği. Ağızda nasıl geliştiğini görebiliyoruz. Farklı lezzet katmanları ve hoş fındıksı aromalar ortaya çıkarıyor. Burada kesinlikle iz bıraktı" ifadelerini kullandı.

İsviçre sınırındaki Franche-Comté bölgesinde pastörize edilmemiş inek sütünden üretilen sert bir peynir türü olan birinci Comté, 1907 yılında kurulan geleneksel aile şirketi JuraFlore tarafından Fort des Rousses'ta olgunlaştırıldı.

JuraFlore'un kurucusunun torunlarından Franck Arnaud, ödül törenine video bağlantısıyla katılarak, "Bu bizim için büyük bir mutluluk. Gelecek yıl 120'nci yılımızı kutlayacağız ve başından beri bir aile işletmesiyiz. Bu haber benim için inanılmaz bir sevinç kaynağı, diğer aile üyelerine haber vermek için sabırsızlanıyorum" dedi.

45 ülkeden 5 bin 330 peynir yarıştı

Bu yılki ödül törenine ev sahipliği yapan İspanya'nın Cordoba kentine Pirene Dağları'nı aşarak ulaşan birinci peynir, son 14'e kalmadan önce çok sayıda değerlendirme turundan geçti.

Yarışma salonuna 45 ülkeden getirilen toplam 5 bin 330 peynir, masalara dizilerek kalabalık bir jüri heyeti tarafından tat, koku, görünüm, doku ve ağızda bıraktığı his açısından incelendi. Her masada "Süper Altın" ödülünü kazanan peynirler ikinci tadım turuna yükseldi ve ardından sahnede canlı olarak gerçekleştirilen tadım oturumuyla şampiyon belirlendi.

Finalde büyük bir çekişme yaşandı. Final jürisindeki 14 üyenin her birinin yedi üzerinden puan verdiği oylamada kazanan Comté peyniri; peynir yazarı ve etkinliğin sunucusu Patrick McGuigan'ın "oldukça iri bir peynir" olarak nitelendirdiği bir İsviçre dağ peyniri ve daha az olgunlaştırılmış bir Fransız koyun sütü peyniri ile 81 puanda eşitlik yakaladı. Comté, jüri puanları arasındaki farkın en düşük olduğu peynir olması sayesinde eşitliği bozarak birinciliği elde etti.

McGuigan, sahnede yaptığı değerlendirmede olgunlaşma süresinin özellikle iştah açıcı görünümü açısından kazanan peynire büyük katkı sağladığını belirterek, "Rengini, o koyu altın sarısı tonunu görebiliyorsunuz. Bu temel olarak zamandan geliyor. Bazıları zamanın peynirdeki beşinci bileşen olduğunu savunur. Sütünüz, maya kültürleriniz, peynir mayanız ve tuzunuz vardır ancak zaman, lezzetin gelişiminde çok büyük bir rol oynayabilir. Bana göre bu renk yaz meralarını ve otlayan inekleri çağrıştırıyor" diye konuştu.