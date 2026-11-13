Trump ile Netanyahu görüşmesi kavgaya dönüştü

Haberlere göre, Trump'ın ara seçimlerde yaşadığı ağır yenilginin faturasının bu çatışmaya kesilmesinin ardından ABD Başkanı ile İsrail lideri, İran'a yönelik yeni saldırılar konusunda derin bir görüş ayrılığına düştü.

Her iki tarafın da taleplerinde ısrarcı olması nedeniyle müzakereler aylardır çıkmazda bulunuyor.

İsrail merkezli Ynet haber sitesine konuşan kaynaklar, İsrail liderinin saldırı düzenlenmesi için Trump'a baskı yaptığını, Trump'ın ise diplomatik yaklaşımı sürdürmekte ısrar ettiğini aktardı.

Beyaz Saray ve Netanyahu'nun ofisinden açıklamalar

Kaynaklar, görüşmedeki gerilimin giderek tırmandığını ve telefon görüşmesinin şiddetli bir bağrışma kavgasına dönüştüğünü belirtti.

Netanyahu'nun ofisi ise görüşmenin çatışmacı bir havada geçtiği iddiasını yalanladı. Ofisten yapılan açıklamada, telefon görüşmesinin gerçekleştiği doğrulandı ancak bunun "kesinlikle zor bir görüşme olmadığı" ifade edildi.

Beyaz Saray'dan bir sözcü ise Fox News'e yaptığı açıklamada, "ABD, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tutması ve İran ekonomisinin çökmesiyle çok güçlü bir konumda bulunuyor.

Başkan, tarihteki en büyük deniz ablukası olan Ekonomik Dışlama Operasyonu'nun ve yeni Demir Kapı Operasyonu'nun tüm etkisiyle devam edeceği konusunda net bir tavır sergiledi. Başkan Trump tüm kozları elinde tutuyor ve ABD için en iyisi neyse onu yapacaktır" ifadelerini kullandı.

İki lider daha önce de gergin görüşmeler yaşamıştı

Financial Times gazetesine göre Netanyahu, Orta Doğu'daki çatışmayı yeniden başlatması için baskı yapmak amacıyla Trump'ı neredeyse her gün telefonla arıyor. Yakın müttefik olan iki dünya lideri arasında daha önce de hararetli telefon görüşmeleri yaşandığına dair haberler basına yansımıştı. Bu yılın başlarında Trump'ın, hararetli bir görüşmede Netanyahu'ya "deli" dediği bildirilmişti.

Podcast sunucusu ve muhafazakar yorumcu Miranda Devine, haziran ayında yaptığı bir röportajda Trump'a, "Ona 'Delirdin mi sen?', 'Ne yapıyorsun?', 'Hapisten uzak durmana yardım ettim' dediniz. Bu doğru mu? Onunla bu ifadelerle mi konuştunuz?" sorusunu yöneltmişti.

Trump ise bu soruya, "Evet, söyledim. Öfkeli olduğumu söyleyemem ancak Lübnan ile sürekli çatışmasından biraz rahatsız olmuştum. Bir noktada ona 'Bibi, bunu durdurmalısın. Bunu durdurmalısın' dedim" yanıtını vermişti. Buna rağmen Trump, o dönemde ikili arasındaki ilişkilerin samimi kaldığını savunmuştu. Trump ayrıca, şubat ayında savaşı başlatmak için İsrail tarafından yönlendirildiği yönündeki iddiaları da defalarca reddetti.

İran'dan Avrupa'daki ABD üslerine yönelik tehdit

Öte yandan İranlı bir yetkili, çarşamba günü çatışmayı Avrupa'ya yayma tehdidinde bulundu. İran Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Beyrut merkezli haber kanalı Al Mayadeen'e verdiği röportajda, "Amerikalılar bir hata yapıp bize saldırırsa kendimizi yakındaki üslerle sınırlamayacağız. Avrupa ülkelerindeki bazı Amerikan askeri üslerini bile hedef alabiliriz" dedi.