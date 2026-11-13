İtalya'da bomba ihbarları okullarda yeni tahliyelere yol açtı

Hükümet, okullara "tehlikeye işaret eden toplu bir e-postanın alınmasının ötesinde somut bir kanıt bulunmadığı sürece binaların tahliye edilmemesi" tavsiyesinde bulundu.

Yetkililer, bir gün öncesinin aksine perşembe günü yalnızca 77 okulun tahliye edildiğini açıkladı. Başbakan Giorgia Meloni, hükümetinin bu tür tehditlerle karşı karşıya kalanlara yardımcı olmak amacıyla "sektöre özgü" tavsiyeler hazırlayacağını söyledi.

Avrupa genelinde benzer ihbarlar yaşandı

İskoçya ve Kuzey İrlanda'daki okullar da çarşamba günü tehdit mesajları aldı. Olayların birbiriyle bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor.

Perşembe sabahı Calais tren istasyonunda verilen bomba alarmı, Fransa'nın kuzeyindeki uluslararası ve ulusal tren seferlerinde gecikmelere neden oldu. Son olaylar, geçen hafta çok sayıda Avrupa ülkesindeki havalimanları ve hava yolu şirketlerine yönelik bir dizi asılsız bomba ihbarının ardından yaşandı. Tehditlerin bir kısmı kadın düşmanı aşırılıkçı bir grup tarafından üstlenilse de söz konusu grup daha sonra bu asılsız ihbarlarla herhangi bir bağlantısı olduğunu reddetti.

Tehdit e-postalarının izi Tayvan ve Filipinler'e uzanıyor

İtalya'daki toplam 7 bin 476 devlet okulundan 6 bin 300'üne çarşamba günü gönderilen tehdit e-postasının, "Vilayat di Misoginistan lideri Mikhail Andropov" adlı bir kişiden geldiği belirtildi. Bazı yetkililer, mesajın Tayvan kaynaklı olduğunu ifade etti.

Perşembe günü İtalyan okullarına gönderilen ve yine Mikhail Andropov imzasını taşıyan benzer bir mesajın ise Filipinler'de hesabı ele geçirildiği düşünülen bir öğretmenin hesabından yollandığı bildirildi.

Veliler hükümetten yönerge talep ediyor

Buna karşın pek çok veli endişe duyuyor ve hükümetten netlik ile harekete geçmesini talep ediyor.

La Repubblica gazetesi, Roma'daki bir ortaokul müdürünün tehdit mesajında yazım hataları bulunduğunu fark ederek mesajın sahte olduğu gerekçesiyle herhangi bir işlem yapmama kararına karşı protestolar düzenlendiğini aktardı.

Gazeteye göre protestocular, yeni ulusal yönergelerin yayımlanmasını istiyor.