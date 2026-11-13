Romanov safirli bilezik müzayede tahminlerini aşarak 4,9 milyon dolara satıldı

Çarşamba günü İsviçre'nin Cenevre kentinde müzayede evi Sotheby's tarafından satılan eserin kayıtlarına göre, yastık kesimli 197,80 karatlık Romanov safiri, mücevher markası Cartier tarafından tasarlanan geometrik elmas bir bileziğe yerleştirildi.

4,1 milyon İsviçre frangı (4,9 milyon dolar) tutarındaki satış fiyatı, bileziğin 850 bin ila 1,7 milyon İsviçre frangı (1,02 milyon ila 2,04 milyon dolar) arasındaki müzayede öncesi tahminini açık ara geride bıraktı.

Müzayede kataloğunda, "Bu olağanüstü tarihi safir, Romanov ailesinin efsanevi koleksiyonundan gelmektedir. Rus çarlarının dillere destan koleksiyonu, tartışmasız bugüne kadar bir araya getirilmiş en görkemli ve değerli kraliyet koleksiyonuydu" ifadelerine yer verildi.

Safirin 1883 yılına uzanan geçmişi

Rusya'nın son monarşi hanedanı olan Romanovların yönetimi, 1917 yılında Rus Devrimi'nin başlangıcında Çar II. Nikolay'ın tahttan çekilmesiyle sona erdi. Ertesi yıl aile Bolşevikler tarafından idam edildi.

Müzayede kayıtlarına göre Romanovların safiri tam olarak ne zaman edindiği bilinmiyor ancak taş, II. Nikolay'ın annesi Ana İmparatoriçe Maria Feodorovna'nın 1883 yılında katıldığı bir baloda giydiği eteğin ön kısmında eşiyle birlikte görülüyor.

Sotheby's, Rus Devrimi'nin ardından Romanov koleksiyonunun 1920'lerde Sovyetler tarafından satıldığını ve bu safirin 1927 yılında sosyetenin tanınmış isimlerinden Ganna Walska tarafından satın alındığını açıkladı. Müzayede evinin verdiği bilgilere göre taş o dönemde bir kolyeye monte edilmişti ve 1971 yılında Walska'nın mirasının bir parçası olarak satıldığında farklı, daha kısa bir kolyeye taşınmıştı.

Cartier, 2015 yılında safiri bugün üzerinde görüldüğü bileziğe yerleştirdi. Sotheby's'e göre değiştirilebilir kaya kristali merkezine sahip bilezik, hem tarihi Romanov safirini hem de Cartier'nin art deco dönemine dayanan eşsiz sanatsal mirasını ön plana çıkarıyor.

Romanov mücevherlerinin daha önceki müzayedelerinde de tahminlerin çok üzerinde fiyatlara ulaşılmıştı. 2021 yılında safir ve elmas bir broş ile uyumlu küpeler, Sotheby's'de satış öncesi en yüksek tahminin neredeyse iki katına, 806 bin 500 İsviçre frangına (yaklaşık 883 bin 600 dolar) satılmıştı.