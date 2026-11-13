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Dünya
AA 13.11.2026 06:07

Alman İHA üreticisi Quantum Systems'e siber saldırı

Almanya merkezli insansız hava aracı (İHA) üreticisi Quantum Systems'in şirket ağına siber saldırı düzenlendiği ve güncelleme sunucusuna zararlı yazılım yerleştirildiği bildirildi.

Alman İHA üreticisi Quantum Systems'e siber saldırı

Der Spiegel dergisinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganlar, Alman Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr) tedarikçileri arasında bulunan Münih merkezli şirketin kurumsal ağına sızarak görev planlama yazılımı Qbase için hazırlanan güncellemeye kötü amaçlı yazılım yerleştirdi.

Haberde saldırının ardından olası riskleri önlemek amacıyla Alman ordusunun Quantum Systems tarafından üretilen İHA filosunun kullanımını geçici olarak durdurduğuna yer verildi.

Quantum Systems'ten yapılan açıklamada ise Ekim 2026 sonunda bir siber güvenlik olayı tespit edildiği ve ilk incelemelerin bunun düşman aktörler tarafından gerçekleştirilen aktif bir siber saldırı olduğunu gösterdiği belirtildi.

Açıklamada bilgi teknolojileri ve güvenlik ekiplerinin yetkili makamlarla işbirliği içinde çalışmasıyla tehdidin kontrol altına alındığı ifade edildi.

Ukrayna'ya da uzun süredir İHA tedarik eden Quantum Systems'in bu ülkede üretim tesisleri ve yerel üreticilerle ortak girişimleri bulunuyor.

Şirketin Qbase yazılımı, Alman Silahlı Kuvvetlerinin de kullandığı Vector keşif İHA'sının uçuşlarının planlanmasında kullanılıyor.

Saldırının arkasında kimlerin bulunduğuna ilişkin henüz kesin bir bilgi bulunmadığı, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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Almanya İnsansız Hava Aracı (İHA) Siber Saldırı
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