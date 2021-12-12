Güllübağlar Mahallesi'nde yaşayan Murat Y. isimli bir kişi, tasmasından tuttuğu köpeğin boğazını sıkarak tekmeledi.

Mahallede yaşayan vatandaşlar, uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu iddia ettikleri kişiden şikayetçi oldu.

Şiddet anı kamerada

Yapılan çalışmalar sonucunda, Murat Y. isimli kişinin sokak hayvanlarına şiddet uygulandığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Bunun üzerine şüpheli, gözaltına alındı.

"Sahipsiz hayvanların akıbeti bilinmiyor"

Köpeğe şiddet uygulayan Murat Y.'den şikayetçi olduğunu dile getiren mahalle sakinlerinden biri, "Geceleri neredeyse hiç uyumadığı zamanlar oluyor. Sabaha kadar bağırdığı oluyor. Başkalarını rahatsız ediyor. Birkaç aydır burada yavru veya sahipsiz hayvanların akıbeti de bilinmiyor" dedi.

"Bazen çocukların da üzerine yürüyebiliyor"

Bir başka mahalle sakini ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Uzun yıllardır uyuşturucu kullanıyor. Bazen çocukların da üzerine yürüyebiliyor. Artık mahalledeki sokak hayvanlarına zarar vermeye başladı."