Haber Giriş: 12 Aralık 2021 Pazar 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da park halindeki 2 kamyonda yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, park halindeki 2 kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının klima sisteminden çıktığı düşünülüyor.
Bir dondurma firmasının otoparkında, park halinde bulunan 2 kamyondan duman çıktığını gören çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla araçlardaki yangın söndürüldü.
Maddi hasara yol açan yangının, kamyonlardaki klima sisteminden çıktığı düşünülüyor.
Son Haberler
- 17:30
- 17:29
- 17:05
- 16:36
- 16:05
Sıradaki Haber
Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz