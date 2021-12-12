Haber Giriş: 12 Aralık 2021 Pazar 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de polisin aracına tuzaklanan bombanın faillerinden 3'ü tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt programına yönelik bombalı tuzakla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Mardin Nusaybin'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt programında görevli polis memurunun aracına patlayıcı tuzaklanmasına ilişkin soruşturma devam ediyor.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden A.D, S.D ve Ş.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlılardan A.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Mardin
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