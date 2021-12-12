İstanbul'da polise başvuran bir çok araç sahibi park ettikleri otomobillerin farlarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 26-30 Kasım tarihleri arasında yaşanan hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemede şüphelerin bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandığını tespit etti.

Çok sayıda güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen polis, park halindeki lüks otomobillerin farlarının, hırsızlar tarafından sökülerek çalındığını tespit etti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobile gelen 3 kişinin, gözlerine kestirdikleri aracın yanına yaklaşarak hızlı bir şekilde farları söktüğü görüldü. Şüphelilerden birinin gözcülük yaptığının görüldüğü kamera görüntülerinde hırsızlığın 34 saniye sürdüğü tespit edildi.

4 günde 7 otomobilin farlarını çalmışlar

Ekipler, yaptıkları soruşturmada şüphelilerden Adem E'nin kimliğini tespit etti. Şüpheli önceki gün düzenlenen operasyonda Maltepe'de gözaltına alındı.

Yapılan soruşturmada şüphelilerin Çekmeköy, Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinde 4 gün içinde 7 otomobilin farlarını çaldıkları, bir otomobile de zarar verdikleri tespit edildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Adem E. çıkarıldığı Anadolu Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.