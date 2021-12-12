Yurt genelindeki hava şartlarına bağlı olarak denizlerde kofana bolluğu yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde kilosu 250-300 TL arasında değişen kofananın balık tezgahlarındaki fiyatı 90 TL’ye kadar düştü.

Balıkçı Kenan Balcı, büyük kofana balıklarının seneler sonra ilk kez görüldüğünü söyledi:

“Senelerdir böyle bol değildi. 2021 balığın bolluk yılı oldu. Hamsi, çinekop, şimdi ise lüferin dedesi kofana bolluğu yaşıyoruz. Her bir kofana 5 ile 10 kilo arasında değişiyor. Yok dedikleri balık piyasaya çıktı. Hava değişimleri balıkları etkiliyor. Bazen balık derin sulara gidebiliyor. Senelerdir derin suda olan kofana ortaya çıktı."