Haber Giriş: 12 Aralık 2021 Pazar 10:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Denizlerde kofana bolluğu yaşanıyor
[Fotoğraf: İHA]
Yurt genelindeki hava değişimleri balıkları da etkiledi. Yıllardır derin sularda olan kofana meydana çıktı. Kofananın tezgahlardaki fiyatı ise 250 liradan 90 liraya kadar düştü.
Yurt genelindeki hava şartlarına bağlı olarak denizlerde kofana bolluğu yaşanıyor.
Geçtiğimiz günlerde kilosu 250-300 TL arasında değişen kofananın balık tezgahlarındaki fiyatı 90 TL’ye kadar düştü.
Balıkçı Kenan Balcı, büyük kofana balıklarının seneler sonra ilk kez görüldüğünü söyledi:
“Senelerdir böyle bol değildi. 2021 balığın bolluk yılı oldu. Hamsi, çinekop, şimdi ise lüferin dedesi kofana bolluğu yaşıyoruz. Her bir kofana 5 ile 10 kilo arasında değişiyor. Yok dedikleri balık piyasaya çıktı. Hava değişimleri balıkları etkiliyor. Bazen balık derin sulara gidebiliyor. Senelerdir derin suda olan kofana ortaya çıktı."
Etiketler: Balıkçılık
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