Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi’nde bulunan bir parkta meydana geldi.

İddiaya göre 14 yaşındaki Burak A. ile arkadaşı 13 yaşındaki İsmail K. bölgede bulunan ve dezenfektan üretimi yapan bir meslek lisesinin bahçesindeki varillerden yanlarındaki şişelere dezenfektan doldurdu.

Daha sonra çocuk parkına giden iki arkadaş burada şakalaşmaya başladı. Bir süre sonra İsmail K, yanında bulunan dezenfektan dolu şişeyi, Burak A'nın üzerine boşaltarak çakmakla ateşe verdi.

Gencin alev aldığını gören çevredeki vatandaşlar, su ve ceketleriyle müdahale etti. Vücudunda ağır yanık oluşan Burak A, olay yerine çağrılan ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burak A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olay ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, İsmail K'nın önce ormanlık alana kaçtığını tespit etti. Ardından çevrede bulunan bir anaokulunun bahçesinde uyukladığı esnada gözaltına aldı.

Öte yandan yaşanan olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

"Ne yazık ki her şeye hazırlıklı şekilde bekliyoruz"

Yaşanan olayın ardından açıklama Burak A.'nın halası Nilgün A, okul yönetiminden, İsmail K'nın ailesinden ve kendisinden şikayetçi olduklarını belirtti.

Nilgün A, "Burak’ın durumu şuanda ağır. Yoğun bakımda yatıyor ve doktorlar yaşam mücadelesini sürdüreceğini söyledi. Ne yazık ki her şeye hazırlıklı şekilde bekliyoruz. Okul bahçesinden dezenfektan almışlar. Daha sonra parka gelip Burak’ın üzerine boşaltıp ateşe vermiş. Burak, sağ omzundan itibaren yanmaya başlamış. Komşular paltolarını çıkarıp müdahale ediyor. Pantolonlarının paçaları yanıyor. Hastanede doktorlar 30-40 saniye daha geç müdahale edilse olay yerine hayatını kaybetmiş olacağını söyledi." dedi.

"Suçun karşılığı olmadığı sürece suç devam eder"

İlk olarak okuldan şikayetçi olduklarını ifade eden Nilgün A, şunları söyledi:

"Bu tehlikeli maddeyi herkesin ulaşabileceği ortamda tutuyorlar. Çocuk küçük yaşta o maddenin yanacağını biliyorsa koskoca okulda bunu biliyordur. Şuan okulda kimse yok ama maddelerin olduğu yer hala açık. Suç neyse, hangi yaşta olursa olsun o yaşa göre bir yaptırımı olmalı. Suçun karşılığı olmadığı sürece suç devam eder. Bu çocuğun da bir sonraki suçunun ne olacağını bilmiyoruz. Herkes üzerine düşeni yapsın. Çocuk kendi mücadelesini veriyor şu anda. Doktorların bile yapabileceği bir şey kalmadı. Mahalleli yardıma koşmasa gözümüzün önünde yok olacaktı."