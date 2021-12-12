İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, İstanbul, Tekirdağ ve Edirne’de meydana gelen 14 ayrı inşaattan hırsızlık olayının aydınlatılması ve bağlantılarının ortaya çıkartılması için çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde, inşaattan hırsızlık olaylarına karışan şüphelilerin adresleri tespit edildi.

3 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basan ekipler; İstanbul, Tekirdağ ve Edirne’de belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Çalıntı malzemeler ele geçirildi

Baskında; şüphelilerin hırsızlık olaylarında kullandığı 3 araç, çok sayıda çalıntı inşaat malzemesi, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 6 adet tabanca fişeği, 4 adet cep telefonu, 4 adet levye ile 3 adet tel kesme makası ele geçirildi.

Ele geçirilen çalıntı inşaat malzemelerinin bir kısmı sahiplerine teslim edildi.

14 ayrı hırsızlık olayına karışan ve aralarında şebekenin liderinin de bulunduğu 12 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.