Özel bir lojistik firmasına ait, hurdalık olarak kullanılan iş yerinde bulunan akaryakıt tankından saat 06.00 sularında dumanlar çıkmaya başladı.

Kısa sürede dumanların yerini alevler aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.