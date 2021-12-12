Haber Giriş: 12 Aralık 2021 Pazar 03:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da otomobil refüje çıkıp ters döndü
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Çukurova ilçesinde refüje çıkıp ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Türkmen Başı Bulvarı'nda Mehmet A yönetimindeki 01 AGB 657 plakalı otomobil, kaldırama çarpıp savrularak çıktığı refüjde ters döndü.
Kazada sürücü Mehmet A. ile araçta bulunan Ömer A. ile Halil İbrahim A. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Adana
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