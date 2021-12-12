Haber Giriş: 12 Aralık 2021 Pazar 01:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seyir halindeki demir yüklü tır yandı
Mersin'de seyir halindeyken yanan demir yüklü tır kullanılamaz hale geldi.
Mehmet Hayri Korhan yönetimindeki 81 ET 548 plakalı demir yüklü tır, Tarsus-Pozantı Otoyolunda, seyir halindeyken yanmaya başladı.
Durumu fark eden şoför, tırı güvenlik şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, tır kullanılmaz hale geldi.
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