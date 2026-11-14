Türkiye ile Singapur arasında JETCO Protokolü imzalandı

Türkiye-Singapur JETCO toplantısı sonrası protokolün imza töreni, Odakule'de gerçekleştirildi.

Törende Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Singapur Sürdürülebilirlik, Çevre ve Ticaret Bakanı Grace Fu tarafından JETCO Protokolü imzalandı.

Bakan Bolat, yaptığı konuşmada, protokolü imzalamadan önce mevkidaşıyla ve heyetler arası görüşmelerde ticari ve ekonomik ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alma fırsatı bulduklarını söyledi.

Bugün atılan bu adımın Türkiye'nin, Singapur ve Güneydoğu Asya bölgesine verdiği önemin göstergesi olduğunu vurgulayan Bolat, "Bugün aynı zamanda 14 Kasım. Türkiye ile Singapur arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) 14 Kasım 2015 tarihinde imzalanmasının yıl dönümü. 11 yıl önce Türkiye ile Singapur STA'sını 14 Kasım tarihinde imzalamışlardı. Bu da çok güzel bir tevafuk oldu." diye konuştu.

JETCO protokolü ile ikili ilişkileri daha ileri noktalara taşıyacaklarını belirten Bolat, "Çünkü JETCO toplantıları, özellikle bakanlar arasında ve kurmayları arasında daha sık bir şekilde bir araya gelme ve ilişkileri gözden geçirme ve yeni projeler, yeni programlarla genişletme, büyütme fırsatı meydana getiren çok önemli bir enstrümandır." diye konuştu.

Bolat, ticaretin yanı sıra yatırımlar, dijital ekonomi, yeşil dönüşüm, enerji, lojistik ve finans gibi alanlarda bakanlar düzeyinde düzenli istişare mekanizması kurduklarını, bu mekanizma sayesinde ekonomi gündemini daha düzenli ele alacaklarını, mutabık kaldıkları hususları daha yakından izleyebileceklerini ve yeni işbirliği alanlarını somut projelere dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

"2020'den bu yana Singapur'un Türkiye'deki yatırımları yüzde 90 artış göstermiştir"

Bakan Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025'te 1,1 milyar dolar seviyesine ulaştığını dile getirerek, bu yıl sonuna kadar iki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin 1,3-1,4 milyar dolara yükseleceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Singapurlu şirketlerin Türkiye'deki doğrudan yatırım stokunun 2,7 milyar dolar düzeyinde olduğunu dile getiren Bolat, şunları kaydetti:

"Özellikle 2020'den bu yana Singapur'un Türkiye'deki yatırımları yüzde 90 artış göstermiştir. İki ülkenin ekonomik büyüklükleri ve sahip oldukları büyük ticaret hacmi ve potansiyel dikkate alındığında iki ülke arasındaki mevcut ticaret hacminin ilişkilerimizin gerçek potansiyelini yansıtmadığını söyleyebiliriz. Ticaret ve yatırım ilişkilerinin çok daha ileri seviyelere yükseleceğine inanıyoruz. Singapur, Güneydoğu Asya'da çok önemli bir finans, ticaret ve lojistik merkezidir. Türkiye de Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika pazarlarına ulaşım sağlayan güçlü bir üretim ve ihracat üssüdür, lojistik üssüdür. Bu tamamlayıcı özelliklerimizin, iki ülkenin birbirini tamamlayıcı özelliklerinin önemli fırsatlar barındırdığına inanıyoruz.

İki ülke arasında ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmenin yanında, üçüncü ülkelerde hayata geçirilecek ortak projelerde de işbirliği için önemli bir potansiyel vardır. Türkiye'nin Temmuz 2026'da yani 3 ay önce Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) 12. Diyalog Ortağı olması kararının ASEAN üyeleri tarafından alınması, Türkiye ile Güneydoğu Asya bölgesindeki ülkeler arasında yeni bir dönem başlatmıştı. Bu süreçte sergiledikleri yapıcı yaklaşım için Singapur hükümetine ayrıca teşekkür ediyoruz."

Bolat, iki ülke arasındaki JETCO toplantısını seneye sadece resmi heyetler arasında değil aynı zamanda iki ülke iş insanlarının da güçlü katılımıyla gerçekleştirmeyi planladıklarını, bu çerçevede JETCO toplantılarının yanında iş forumları ve yuvarlak masa toplantılarının düzenlenmesini de kararlaştırdıklarını anlattı.

Bu toplantılarla iki ülkedeki iş dünyasıyla da yeni ortaklıkların kurulmasına katkı verebileceklerini ifade eden Bolat, yeşil dönüşümün işbirliklerini geliştirmek istedikleri bir diğer öncelikli alan olduğunu söyledi.

Bolat, Singapur'un yeşil dönüşüm alanındaki tecrübesinden yararlanmayı ve karşılıklı bilgi, tecrübe paylaşımını artırmayı arzuladıklarını belirterek, "COP31 vesilesiyle Antalya'da bulunmamızın da ve Fu'nun da önce bugün Mersin'e ve daha sonra Antalya'da COP31'e gidecek olmasının da diyaloglarımıza ayrı bir değer kattığına inanıyoruz." diye konuştu.

"STA'dan sonra Türkiye, Singapur firmalarından çok yakın ilgi gördü"

Singapur Sürdürülebilirlik, Çevre ve Ticaret Bakanı Fu da COP31 gibi çok önemli bir organizasyonun ev sahipliği için ve programın başarılı geçmesinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

JETCO Protokolü'nü imzalamaktan son derece memnun olduğunu ifade eden Fu, bu protokolün gerçekleşmesi için öneri ilk geldiğinde çalışmalara başladıklarını ve 6-7 ay gibi bir sürede protokolü imzaladıklarını, bunun çok önemli bir ilerleme olduğunu dile getirdi.

Fu, 11 yıl önce imzalanan STA anlaşmasının yıl dönümü olmasının önemli bir tesadüf olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"STA'nın imzalanmasından sonra Türkiye, Singapur firmalarından çok yakın ilgi gördü. Singapur firmaları, özellikle lojistik, liman işletmeciliği, gıda işleme, enerji, yenilenebilir enerji, finans hizmetleri alanlarında çok güçlü kabiliyetlere sahiplerdir ve bu alanlarda çalışmaya da çok istekliler. Özellikle yenilenebilir enerji alanında hem Türkiye'de hem Singapur ve Güneydoğu Asya'da çok büyük potansiyel ve önemli ihtiyaçlar var. Türk firmalarının bu alandaki kabiliyetleri dikkate alındığında Singapur'da yenilenebilir enerji alanında işbirliği ve yatırım fırsatları var."

Fu, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım alanındaki ivmeyi sürdürmek istediklerini vurgulayarak, JETCO sürecinin bakanların, iş adamlarının bir araya getirilmesiyle bu ivmeye katkı sunacağını söyledi.