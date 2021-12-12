Haber Giriş: 12 Aralık 2021 Pazar 01:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'nde cami yangını
Kocaeli'nde bitişiğindeki temizlik görevlisi odasından Cumhuriyet Bahtiyar Camii'ne sıçrayan yangın söndürüldü.
Cedit Mahallesi'nde Cumhuriyet Bahtiyar Camii'nin bitişiğindeki temizlik görevlisi odasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede camiye de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevleri söndürmek isterken hafif yaralanan temizlik görevlisi C.İ, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, camide hasar oluştu.
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