İtfaiye ekipleri kediyi suni teneffüsle hayata döndürdü
Antalya'da bir apartman dairesinde çıkan yangında anne ve oğlu yaralandı. Dumandan etkilenen kedi ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü.
Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı karşısında bulunan apartmanın son katındaki dairede şömineden kaynaklı olduğu iddia edilen bir yangın çıktı.
Yangının büyümesi üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının büyüme ihtimaline karşı apartman sakinleri dışarıya çıkarıldı.
Yangın sırasında, Rus uyruklu 45 yaşındaki Julia Özdoğan, 18 yaşındaki oğlu Timur Özdoğan ile "sfenks" cinsi kedileri yaralandı. Vücutlarında yanıklar oluşan anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.
Kedi yarım saatlik müdahalenin ardından hayata döndü
Yanan ve dumandan etkilenen kedi, itfaiye ekiplerince dışarıya çıkarıldı. Kediye suni teneffüs uygulayıp maskelerindeki temiz havadan veren ekipler, yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından kediyi hayata döndürdü.
Ekiplerin çalışması mahalle sakinlerince alkışla karşılandı.
Yaklaşık bir saat süren çalışma sonrası söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu.