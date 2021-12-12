Haber Giriş: 12 Aralık 2021 Pazar 04:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esenyurt'ta plastik fabrikasında yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Esenyurt'taki bir plastik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Akçaburgaz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki 4 bin 500 metrekare alana kurulu plastik fabrikasında çıkan yangın binayı etkisi altına aldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ekipleri ve su tankları sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis de çevrede önlem aldı.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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