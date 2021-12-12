Haber Giriş: 12 Aralık 2021 Pazar 07:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir otomobil motosiklete çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.
Halil Erdoğan Caddesi Devlet Hastanesi kavşağında Emrecan Elma İdaresindeki 06 BYD 326 plakalı otomobil ile Fırat Eken İdaresindeki 45 AGG 161 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Eken ile motosiklette yer alan ismi henüz öğrenilemeyen yolcu yaralandı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen iki kişi Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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