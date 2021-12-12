Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise en büyük 5'inci doğal gölü olan İznik Gölü, mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilenmeye devam ediyor.

Tarımsal sulamada da yararlanılan göldeki çekilmenin, en net görüldüğü noktalardan biri Çakırca Mahallesi. Bazı balıkçı kayıklarının karaya oturduğu mahallenin kıyısındaki iskele de susuz kaldı.

Orhangazi sahilinde ise sular 50 metreden fazla çekildi. İlçede bir dönem büyük teknelerin yanaştığı iskele, artık sudan çok uzakta bulunuyor.

"Gölün dolması için kar yağması lazım"

Çekilmelerinin 3 sene önce başladığını ve yıllara göre değiştiğini dile getiren Çakırca Mahallesi Muhtarı Zeki Bayrak, su seviyesinin 1 metre civarında düştüğünü söyledi:

"Buharlaşma, kış karlarının yağmaması gölü etkiliyor. Gölün dolması için dağlara kar yağması lazım. İklim bozukluklarından bahsediliyor. Sıcaklık ve buharlaşmayla beraber çok büyük bir su kaybına yol açıyor. Çekilme de buna bağlı olarak gerçekleşiyor. Kuraklık etkisi var. Son yıllarda çok kar yağmadı. Öyle olunca da otomatik olarak su seviyesi düşüyor."