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Dünya
AA 13.11.2026 09:27

Trump, Obama ile seçime girseydi onu kolayca yeneceğini öne sürdü

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin eski Başkanı Barack Obama ile seçime girseydi onu kolayca yenebileceğini söyleyerek, Obama'nın "fazla abartıldığını" savundu.

Trump, Obama ile seçime girseydi onu kolayca yeneceğini öne sürdü

Trump, spor yorumcusu Stephen Smith'e röportaj verdi.

Ülkede iki dönem görev yapmış eski başkanların yeniden seçilme ihtimali olsaydı ve Obama ile karşı karşıya gelseydi ne olurdu sorusu üzerine Trump, "Onu kolayca yenebileceğimi düşünüyorum." yanıtını verdi.

Teksas ve Florida gibi eyaletlerde aldığı oylara işaret eden Trump, "Onun aldığından daha çok oy aldım." dedi.

Trump, Obama hakkında, "Obama'nın iyi bir başkan olduğunu düşünmüyorum. O bir bölücüydü." ifadelerini kullandı.

Kendisini nasıl bir başkan olarak tanımladığının sorulması üzerine ise Trump, "Ben insanları bir araya getiren bir kişiyim." yanıtını verdi.

Trump, Obama'nın "fazla abartıldığını" savundu.

ABD Anayasası kişilerin 2 dönemden fazla başkan seçilmesini yasaklıyor ve bu durumda Obama ve Trump'ın herhangi bir seçimde karşı karşıya gelmeleri imkansızlaşıyor.

Barack Obama 2009-2017 yıllarında iki kez başkanlık yaptı. 2017-2021 yıllarında ilk başkanlık dönemini geçiren Trump ise Ocak 2025'ten bu yana başkanlık koltuğunda oturuyor ve 2029'da ikinci dönemini tamamlayacak.

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