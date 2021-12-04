Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine bombalı tuzak önlendi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bugün bir polis memurunun aracının altına tuzaklanmış bir patlayıcı bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine yönelik bir bombalı tuzak, polisin dikkati sayesinde önlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün bir dizi projenin açılışı için Siirt'teydi.
Erdoğan'ın Siirt mitingi için görevli olan polis aracının altına bombalı düzenek kuruldu.
Düzenek polislerin dikkati sayesinde etkisiz hale getirildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bugün bir polis memurunun aracının altına tuzaklanmış patlayıcı bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine yönelik bombalı tuzak, polisin dikkati sayesinde önlendi.https://t.co/fsuJVmjK9M pic.twitter.com/Skwk7UBGkF— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 4, 2021
Patlayıcıyı yerleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı
Nusaybin'de, Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli polis memurunun aracının altına teröristler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirildiği tespit edildi.
Patlayıcının tespit edilmesi üzerine olay yerine bomba imha uzmanı ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlayıcıyı kontrollü şekilde imha etti.
Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı.
Patlayıcıyı yerleştirenlerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
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