Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün bir dizi projenin açılışı için Siirt'teydi.

Erdoğan'ın Siirt mitingi için görevli olan polis aracının altına bombalı düzenek kuruldu.

Düzenek polislerin dikkati sayesinde etkisiz hale getirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bugün bir polis memurunun aracının altına tuzaklanmış patlayıcı bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine yönelik bombalı tuzak, polisin dikkati sayesinde önlendi.https://t.co/fsuJVmjK9M pic.twitter.com/Skwk7UBGkF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 4, 2021

Patlayıcıyı yerleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı

Nusaybin'de, Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli polis memurunun aracının altına teröristler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirildiği tespit edildi.

Patlayıcının tespit edilmesi üzerine olay yerine bomba imha uzmanı ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlayıcıyı kontrollü şekilde imha etti.

[Fotoğraf: DHA]

Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

Patlayıcıyı yerleştirenlerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.