Nusaybin'de, Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli polis memurunun aracının altına, teröristler tarafından EYP yerleştirildiği tespit edildi.

Patlayıcının tespit edilmesi üzerine olay yerine bomba imha uzmanı ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlayıcıyı kontrollü şekilde imha etti.

Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı.

Patlayıcıyı yerleştirenlerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.