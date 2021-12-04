Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 15:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Viyadükte yakıtı biten otomobile tanker çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA ]
Samsun’da bir tanker yakıtı bittiği için yolda kalan otomobile çarptı. Reflektör koymak için bagaja yönelen Irak uyruklu Sadrulddin F.M. hayatını kaybetti, gelini ve 2 torunu da yaralandı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde M.S.F.A.'nın, kullandığı otomobilin yakıtı bittiği için viyadükte park etti. M.S.F.A., yakıt almak için araçtan ayrılarak, akaryakıt istasyonuna gitti.
Bafra yönüne giden İ.Y. yönetimindeki mazot dolu tanker ise otomobile arkadan çarptı. Bu sırada otomobilin bagajını açarak reflektör koymak için araçtan inen Iraklı Sadrulddin F.M., tankerin çarpmasıyla hayatını kaybetti.
Araçta bulunan gelini S.N.O.A. ve torunları M.M.S. ve S.M.S.S. de yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Sadrulddin F.M.’nin cansız bedeni adli tıp morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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