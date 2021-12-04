Samsun'un Tekkeköy ilçesinde M.S.F.A.'nın, kullandığı otomobilin yakıtı bittiği için viyadükte park etti. M.S.F.A., yakıt almak için araçtan ayrılarak, akaryakıt istasyonuna gitti.

Bafra yönüne giden İ.Y. yönetimindeki mazot dolu tanker ise otomobile arkadan çarptı. Bu sırada otomobilin bagajını açarak reflektör koymak için araçtan inen Iraklı Sadrulddin F.M., tankerin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Araçta bulunan gelini S.N.O.A. ve torunları M.M.S. ve S.M.S.S. de yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Sadrulddin F.M.’nin cansız bedeni adli tıp morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.