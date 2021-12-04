Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan taksi, minibüs ve otobüs cinsi taşıtlarda kayıt yapabilen ön ve iç kamera ile kayıt cihazı bulundurulması ve aktif halde tutulması zorunluluğunun ertelendiğini söyledi.

Şoför esnafına maddi anlamda yük getiren kamera zorunluluğunun ertelenmesi kararının rahatlatıcı olduğunu anlatan Apaydın, 1 yıllık zaman diliminde, birçok tartışmayı da beraberinde getiren konuya ilişkin detaylı olarak düşünülüp, tekrar yeni bir karara varılabileceğini vurguladı.