Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 13:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa-Birecik kara yolunda sebze yüklü kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile kamyonet, Şanlıurfa-Birecik kara yolunun 63'ncü kilometresinde çarpıştı.
Kazada, ticari araç sürücüsü Nevzat Korkmaz ile Meryem ve Yakup Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan kamyonet sürücüsü Müslüm K. Suruç Devlet Hastanesi'ne, Hakkı, Salih ve Nehsan Korkmaz ise Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Hakkı Korkmaz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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