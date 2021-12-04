Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 13:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Halı sahada maç yaparken hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
Halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynarken bir anda yere yığılan 37 yaşındaki Akif Göktaş, hayatını kaybetti.
Arkadaşları ve halı saha görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Akif Göktaş’ın daha önce kalp rahatsızlığı nedeniyle birkaç kez hastaneye gittiği öğrenildi.
Antalya Şelale Mahallesinde yaşayan güvenlik kamerası sektöründe çalışan 37 yaşındaki Akif Göktaş, arkadaşlarıyla birlikte halı sahaya top oynamaya gitti.
Maçın başlamasından kısa bir süre sonra yere yığılan Göktaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Akif Göktaş’ın cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Etiketler: Antalya
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