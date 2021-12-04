Arkadaşları ve halı saha görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Akif Göktaş’ın daha önce kalp rahatsızlığı nedeniyle birkaç kez hastaneye gittiği öğrenildi.

Antalya Şelale Mahallesinde yaşayan güvenlik kamerası sektöründe çalışan 37 yaşındaki Akif Göktaş, arkadaşlarıyla birlikte halı sahaya top oynamaya gitti.

Maçın başlamasından kısa bir süre sonra yere yığılan Göktaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Akif Göktaş’ın cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.