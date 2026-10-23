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Ekonomi
AA 23.10.2026 09:40

Altın güne düşüşle başladı

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 420 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10 bin 590 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 160 liradan satılıyor.

Altın güne düşüşle başladı

Gram altın, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 2,67 azalışla 6 bin 422 liradan tamamladı. Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6 bin 420 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 590 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 160 liradan satılıyor.

Altının onsu ise yüzde 0,3 azalışla 4 bin 14 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini artırması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini güçlendirmesi altının ons fiyatını baskılamaya devam ediyor.

Analistler, petrol fiyatlarındaki yükselişin enerji maliyetleri üzerinden enflasyonu körükleyebileceği ve merkez bankalarının sıkı para politikalarını daha uzun süre korumasına, hatta ilave sıkılaşmaya gitmesine neden olabileceği beklentilerinin varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Bugün yurt içinde hanehalkı beklenti anketi, sektörel enflasyon beklentileri, finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksinin takip edileceğini söyleyen analistler, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin piyasaların odağında olacağını belirtti.

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