1 Aralık ve 1 Nisan tarihlerinde hava sıcaklığının 7 derecenin altına düşmesiyle uygulanan Kış lastiği kullanma zorunluluğu, yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan araçlarda devam edecek.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yürürlüğe koyduğu genelgeyi yeniden düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada kış lastiği uygulamasının ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak karar alma yetkisinin ilgili valiliklere bırakıldığı hatırlatıldı:

"Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan veriler ile ilimizde hava sıcaklıklarının, Aralık 10.9, Ocak 9.1, Şubat 10.8 ve Mart 13.2 derece olacağı anlaşıldı. Bu nedenle, kış lastiği ile ilgili uygulamalarda, bakanlıkça belirlenen ortalama sıcaklık değeri 7 derecenin üzerinde olduğundan ilimiz genelinde yük ve yolcu taşımacılığı dahil hususi araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu aranmayacaktır"