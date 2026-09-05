Bakan Gürlek: Adalete hızlı ve kolay eriş için yargı hizmetlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz

Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Çocuk, ağır ceza, infaz, ticaret, iş ve tüketici mahkemelerini kapsayan Karar ile çok sayıda yargı çevresi değişti.

Gaziosmanpaşa’dan Hatay’a, Çorum’dan Van’a, Çankırı’dan Kilis’e kadar çok sayıda mahkemeyi ilgilendiren yeni yargı çevreleri belirlendi. Kararın en dikkati çeken bölümlerinden biri Çanakkale’ye ilişkin oldu.

HSK Genel Kurulu, Eceabat ilçesinin coğrafi durumu ile Gelibolu ilçesine ulaşım imkanını göz önüne alarak Eceabat’ı Çanakkale Adliyesi yargı çevresinden çıkarıp, Gelibolu Adliyesine bağladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adalete hızlı ve kolay erişim vurgusu yaptı.

Bakan Gürlek şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızın adalete daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla yargı hizmetlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, Eceabat ilçesini Çanakkale Adliyesinin yargı çevresinden çıkararak Gelibolu Adliyesinin yargı çevresine bağladık. Alınan bu kararın vatandaşlarımız ve yargı teşkilatımız için hayırlı olmasını diliyorum."