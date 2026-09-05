KKTC'deki gemi kazasında hayatını kaybeden Demir'in cenazesi Eskişehir'e getirildi

KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek için demir alan "Filo Jet" isimli geminin 30 Ağustos'ta alabora olduğu kazada kaybolan 5 çocuk annesi Elmas Demir'in cenazesine bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu ulaşıldı.

Ankara'ya, ardından da kara yoluyla memleketi Eskişehir'e getirilen Demir'in cenazesi, Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'ndeki İlahiyat Camisi'nde yakınlarınca karşılandı.

Cenazeyi Demir'in eşi ve oğlu teslim aldı

Cenazesi getirilen kadının eşi Abbas Demir, gazetecilere, gemi kaptanından ve diğer sorumlulardan şikayetçi olacaklarını ve hukuki olarak haklarını arayacaklarını söyledi.

Eşiyle kazadan önce saat 11.30 sıralarında görüştüğünü kaydeden Demir, "Bana gemiye bindiğini söyledi. 12.30'da aradım fakat haber alamadım. Telefonu denizin ortasında çeken bir telefon. En sonunda yeğenim geldi. Pazardaydım, 'Dayı gemi batmış' dedi, ben ondan haber aldım." dedi.

Cemal Demir ise annesinin cenazesini teslim aldıklarını belirterek, son görevlerini yapacaklarını ifade etti.

Annesinin mezarını güllerle süsleyeceklerini anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Bize bir mutluluk verdiler. Sesimizi duyurduk, sesimize de karşılık verdiler. Buradan Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Siz bize bu mutlu günümüzü yaşattınız. Acı günümüz ama şu anda mutlu günümüz gibi aynı. En azından annemin toprağına sarılacağım. Bana dirisi gelmedi, ölüsü geldi. Ben de söylemiştim, 'Ben dirisini istemiyorum ama ölüsünü verin' bana demiştim. Çok teşekkür ediyorum, annemi bana getirdiler. Sarılacak bir toprağı oldu artık."

Elmas Demir'in cenazesi, İlahiyat Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

- Girne açıklarında batan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

KKTC, geminin batmasının ardından 12 kişinin cenazelerine ulaşıldığını ve kayıp 16 kişi için arama çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı.

Batan geminin enkazının Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunduğu bildiriliyor.