Adana'da helikopter destekli huzur operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte belirlenen noktalarda 1594 polisin katılımıyla düzenlenen uygulamaya, 4 eğitimli dedektör köpeği, 4 dron ve polis helikopteri de destek verdi.

Uygulama kapsamında 28 bin 86 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı ve 7 bin 947 araç kontrol edildi.

Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 7 kesici alet, 44 mermi, 4 şarjör, 158 uyuşturucu hap ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan aranan 38 şüpheli yakalandı ve 2 araç trafikten men edildi. Denetimlerde 71 araç sürücüsüne ise 1 milyon 94 bin 495 lira ceza kesildi.

İş yerlerinin de denetlendiği uygulamada, usulsüzlük tespit edilen 8 iş yerine para cezası verildi.

Ayrıca, kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapan 21 kişiye toplam 37 bin 44 lira ceza uygulandı.