Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk kadınına verilen seçme ve seçilme hakkının yıl dönümünü kutlandı.

Oda Başkanı Ali Yedikaya ve kadın mali müşavirlerin oda binasında düzenlenene toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis katıldı.

Nergis, dünyada birçok ülkede kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmeden önce Atatürk'ün bu hakkı Türk kadınlarına verdiğini anlattı:

"Bir sonraki seçimlerde de kadın milletvekilleri meclise girdi. Kayseri'den de bir kadın milletvekili bulunuyordu. Toplumun yarısını oluşturan kadınların hem siyasette hem iş hayatında var olmaları gerekiyor. İktidarımız döneminde kadınların eğitim almaları konusunda çalışmalar yapıldı, yapılıyor. Ciddi bir aşamaya da geldik."

“Elimizi taşın altına koymalıyız”

Başkan Yedikaya da Türk kadınının şu andaki konumunun ve duruşunun diğer ülkelere kıyasla çok ileride olduğunu söyledi.

Devletin kadınlara yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiğini ve bunları desteklediklerini vurgulayan Yedikaya, "Her şeyi belediyelerden ve siyasilerden beklemek zorunda değiliz. Bizler de sivil toplum kuruluşları olarak elimizi taşın altına koymalıyız" dedi.