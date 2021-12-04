Sivas'ta, Pamukkale'den esinlenilerek basamak havuzlar şeklinde yapılan Altınkale traverterleri, geçen yıl hizmete açıldı.

Hizmete sunulduktan sonra kente turizm değeri katan Altınkale'nin yer aldığı Sıcak Çermik'te 4 ay önce bungalov evlerin yer aldığı tatil köyü çalışmaları başladı.

Sivas Belediyesi'nce hayata geçirilecek projede 25 bin metrekare alana ilk etapta 18 milyon liralık bütçeyle 22 bungalov ev inşa edilecek. Projenin ikinci etabında ise bungalov ev sayısı 50'ye tamamlanacak.

İlk etap çalışmalarının yarısı tamamlandı

Projede 22 bungalov evlerin 2022 yılı yaz sezonuna yetiştirilerek hizmete girmesi planlanıyor.

İkinci etap çalışmalarının ise yine aynı bölgede gelecek sezon ihalesi yapılarak 2023'te ilk kazmanın vurulması hedefleniyor.

Bungalov evlerde bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yatak odası, salon, mutfak, termal suyun bulunduğu banyo, havuz ve yaşam alanları yer alacak.