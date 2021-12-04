Tarlabaşı Bulvarı'nda geçtiğimiz çarşamba günü meydana gelen olayda, taksi sürücüsü Doğan P., Aksaray'dan aracına aldığı yabancı uyruklu kadını Taksim'e götürmek üzere yola çıktı.

Müşteri, cadde üzerinde ineceği sırada sürücü taksimetrenin 50 lira yazdığını söyleyerek ücreti talep etti. Müşteri ücreti ödediğini iddia ederken, taksici ise para almadığını öne sürdü.

Bunun üzerine tartışmaya başlayan ikili bir süre sonra birbirini itmeye başladı. Yaşanan itişme sırasında taksicinin ittiği kadın yola düştü. Kadın, bu sırada yoldan geçen otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kadının yardımına otobüs şoförü ile çevredeki esnaf koşarken, taksici aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Olayda hafif şekilde yaralanan kadının şikayetinin ardından taksici Doğan P.'nin taksi sürücü belgesi İBB tarafından iptal edildi.