Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 18:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası" davası: Verilen cezalar hukuka uygun bulundu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
FETÖ'cü polislerin yargılandığı 7 Şubat MİT Kumpası Davası'nda yeni bir gelişme var. İstinaf mahkemesi 15 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararlarını hukuka uygun buldu.
2012 yılında FETÖ'cü savcı ve polisler, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve bazı görevlileri kumpas kurarak gözaltına almaya çalışmıştı.
Söz konusu kumpas girişimiyle ilgili geçtiğimiz mart ayında sonuçlanan dava süreci kapsamında, aralarında FETÖ'cü Yurt Atayün ve Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 10 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 5 kişiye ise çeşitli oranlarda hapis cezaları verildi.
Karar daha sonra İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi tarafından incelendi.
Üst mahkeme sanıklar hakkında cezaları onarken, delil ve işlemlerde bir eksiklik bulunmadığını da belirtti.
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