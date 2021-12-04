Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te kanaat önderlerine hitap etti.

"Biz 84 milyonun tamamının kalbine dokunmaya devam ediyoruz"

Birileri Ankara'nın konforunda yüksek siyasetçilik oynarken, sadece sandık ufukta görününce milletin kapısını çalanlardan olmadık, biz 84 milyonun tamamının kalbine dokunmaya aynı hassasiyetimizle devam ediyoruz. Toplumumuzun her kesimiyle bağlarımızı daha çok güçlendiriyoruz.

Yalan terörü ve bilgi kirliliğini karşı vatandaşımıza izah etme fırsatı bulduk.

"Millete hiçbir şey vaat edemeyenler milletimizi kutuplaştırmaya çalışıyorlar"

Bu ülkede yüzde 52 oy ile Cumhurbaşkanı seçilen ve yüzde 52'yi gayrimilli kabul eden gayrimeşru zihniyetini milletimin takdirine veriyorum. Böyle bir anlayış olabilir mi? Demek ki bunlar kendilerini ifade ediyorlar, yani biz gayrimilliyiz diyorlar. Girdiği bütün seçimlerden kaybederek çıkan bir zihniyetin ülkedeki yerinin ne olduğunu en iyi milletimiz bilir. 2023'e giden süreçte millete hiçbir şey vaat edemeyenler milletimizi kutuplaştırmaya çalışıyorlar.

"Siyasi rekabetin siyasi husumete dönüştürülmesine izin veremeyiz"

Aynı düşünmek, aynı fikirleri paylaşmak zorunda değiliz. Ancak aynı ülkenimn vatandaşları olarak birbirimizi dinlemek zorundayız. Siyasi rekabetin siyasi husumete dönüştürülmesine izin veremeyiz. Kimsenin ateşe benzin dökme hakkı yoktur. Söz konusu vatansa farklılıklarımızı bir kenara bırakarak aynı ortak yolda buluşma iradesini gösterebilmeliyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi rekabetin siyasi husumete dönüştürülmesine, siyasetin tabiatında var olan atışmaların bir kör dövüşü haline gelmesine izin veremeyiz.https://t.co/6d7wHiIA0E pic.twitter.com/k7b2My5LXp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 4, 2021

"Türkiye'ye çağ atlattık"

Türkiye'ye çağ atlattık. İnşa ettiğimiz eserler, hayata geçirdiğimiz projeler ile tüm ülkenin çehresini değiştirdik.

"Terörün vahşi dişlerine kaptıracağımız tek bir genç bile yoktur"

Terör örgütünün yaşadığı hezimetler arttıkça ne tür alçaklar ortaya saçılacaktır. Zaman geçtikçe bölücü örgütün, ülkemizle ilgili kirli emelleri olan emperyalistlerin taşeronluğunu yapan kiralık katil sürüsü olduğu çok daha net görülecek. Terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarıncaya dek izin vermeyeceğiz. Devletimizin bu konudaki kararlılığı tamdır. Türkiye'nin de bölgemizin de geleceğinde Kandil uzantılı siyasete yer olmadığının altını bir kez daha çizmek istiyorum. Terörün vahşi dişlerine kaptıracağımız tek bir genç bile yoktur. Biz sağlam durursak, elimizden gelenin en iyisini yaparsak kimse bizi yolumuzdan alıkoyamaz.