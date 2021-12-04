2019'da Bulgaristan'da suça karıştı. Parmak izi alındı, verileri Türkiye ile paylaşıldı. Zanlının 2011 yılında Bitlis Güroymak karayolundaki bombalı saldırının faili olduğu anlaşıldı. 9 şehidin katili terörist, ortak çalışma ile 8 yıl sonra adalete teslim edildi.

Bu ve buna benzer yüzlerce olay, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nın hassas çalışmalarıyla aydınlatıldı.

Kriminal ekipleri terör saldırısından hırsızlığa, kaçakçılıktan dolandırıcılığa kadar birçok farklı suç olayı ile ilgili bulgular topluyor. Deliller olayların aydınlatılması için hassasiyetle inceleniyor, arşivleniyor. Gerektiğinde bu veriler Interpol’e bağlı ülkelerle paylaşılıyor. Bu iş birliği ile suçlular firari oldukları ülkelerde de güvende olmuyor.

"Suçların daha hızlı aydınlatılması sağlandı"

Kriminal laboratuvarda parmak izi, yüz profilleri, DNA ve balistik raporları tek tek inceleniyor. Emniyet birimleri arasında sağlanan veri entegrasyonuyla çalışmaların etkinliği artıyor. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü İsmail Şahin, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanımızın teşviki, İçişleri Bakanımızın talimatıyla gerçekleştirdiğimiz bir veri entegrasyonu. Şöyle ki jandarma, göç dairesi, emniyet ve nüfustaki tüm veriler bir havuzda birleştirildi. Bu da hem ulusal hem de uluslararası alanda işlenen suçların daha hızlı aydınlatılması sağlandı."

Son 2 yıl içerisinde 65 ülkeden 2 bin 105 şüpheli ile ilgili Türkiye'den bilgi talep edildi. Parmak izi, yüz tanıma, DNA ve Balistik entegrasyonunda kayıtlı verilerin paylaşılması ile bin 710 suçlunun yakalanması sağlandı. Bu suçluların 331'i terör suçlarından aranan şüphelilerdi.

Haber: Semih Kılıç

Kamera: Tahsin Özkan