Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Güldal Akşit için Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Akşit'in cenazesine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ankara Valisi Vasip Şahin, eski bakanlar ve milletvekilleri ile Akşit'in yakınları katıldı.

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Şentop ve Oktay, Akşit'in yakınlarına taziyede bulundu. Akşit için öğle namazını müteakip düzenlenen törende cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.

Cenaze namazının ardından Akşit'in Türk bayrağına sarılı tabutu başında kısa bir konuşma yapan TBMM Başkanı Şentop, uzun yıllar birlikte görev yaptığı Akşit'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Güldal Akşit, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.