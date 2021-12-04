Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı '21" etkinliğinin açılışında konuştu.

Ürünlerimizin sahada gösterdiği başarı Türkiye algısını değiştirmiş durumda. Türkiye'nin bir küresel güç olarak algılanması yönünde önemli bir değişiklik oluştu." diyen Demir, güvenlik güçlerinin kahramanlığıyla kullanılan ileri teknolojilerin birleşmesinin bunda etkili olduğunu dile getirdi.

Demir, "Türkiye imajı diğer ülkeler nezdinde değişti. Artık güçlü, teknoloji üreten bir Türkiye imajı oluştu. Bu imajla beraber Türkiye'nin masadaki duruşu ve algısı değişti. Çok sayıda yabancı ülke artık Türkiye'ye başka bir gözle baktıklarını ifade eder oldular.

"Tükiye'nin teknoloji yetkinlik algısı da değişti"

Sektördeki gelişmeler Türk ürünü ve Türkiye'nin teknoloji yetkinlik algısını da değiştirdi. Bu alandaki ürünlerin başarısı diğer ürünlerde de "Türk teknolojisi ise daha dikkatli bakmak lazım" gibi bir yaklaşımı ortaya çıkardı.

"Savunma sanayii ürünleri Türkiye'nin gücünü gösterme noktasında da parametre oluşturuyor"

Savunma sanayii yanında sivil havacılık alanına yönelik özel stratejiler geliştirilmesi gerekiyor. Savunma sanayii ürünleri sadece bir ihracat rakamı olmanın ötesinde, bazen dış yardım ve Türkiye'nin gücünü gösterme noktasında da parametre oluşturuyor. Gelişmekte olan ülkeler tekil ürün yerine anahtar teslim çözümler üretilmesini bekliyor. Türk savunma sanayii ürünleri hemen her coğrafya ve iklimde pazar bulabiliyor.

Türk savunma sanayii ürünlerinin kullanımının yaygınlaşmasıyla maksatlı bazı algı oluşturma çabaları da ortaya çıktı. Ürünlerin kullanım şekliyle ilgili tamamen tezvirat içeren bazı yaklaşımlar sergilendi.

"Önemli olan yerlilik oranımızı stratejik ürünler bazında yüzde 100'e çıkartmak"

Savunma sanayisi ürünlerimizin kilogram başına ihracatı birkaç bin doların üzerinde. Kilogram başına 3 bin dolar ihracat rakamı olan bir ürünümüzün ithal girdisinin birkaç 100 dolarda kaldığını görmek memnuniyet verici bir husus. Ürünlerimizin ithal girdisinin sıfır olması gibi bir hedefimiz de yok, çok da mantıklı değil. Önemli olan savunma sanayisinde yerlilik oranımızı ve kabiliyetimizi stratejik ürünler bazında yüzde 100'e çıkartmak.

Türkiye bir irade ve strateji doğrultusunda bu alandaki yürüyüşünü sürdürüyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sektöre verdiği önemin sonuçları da ortaya konulan başarıyla görünür olmuştur.